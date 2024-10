Egészen estig több mint háromszázan érkeztek hozzánk szombaton – árulta el a feol.hu-nak Nagy Bence, a madárpark vezetője, aki október 26-án várta nyílt napra a látogatókat. - Sokan faragták a tököket, készültek kecske és szörny formájú alkotások, de volt lovaskocsikázás és lampionos esti hangulatvilágítás is. Szuper napot zárhattunk tehát a nap végén, melynek során volt dínó show, valamint ara papagáj és óriáskígyó is, melyekkel szívesen fotózkodtak a gyerekek. A vámpírnak öltöztetett kecskét, a Zámolyi Madárpark „vendégszereplőjét” pedig mindenki szívesen simogatta a nap folyamán.

Számos remekbe szabott töklámpás készült a Zámolyi madárparkban

Fotó: Nagy Bence

Bence számos körbevezetést tartott a résztvevőknek a nyílt napon, melynek során a park tollas lakóiról tudhattak meg izgalmas és érdekes tudnivalókat a csatlakozók. Ezen a szombaton a tökfaragás nyerteseit abszolúte független „személyiség” sorsolta ki – vagyis ezúttal is Rocky, a kakadu választotta ki a győzteseket. A jelmezverseny azonban már szavazatok alapján dőlt el, tudtuk meg, ahogy azt is: a nap végén a segítők szintén kaptak elismerést a sok munkáért – így Kovács Erika, Baranyainé Légrádi Anikó, Kalocsainé Zsuzsa, Schoffer Rita és lánya Repka Rebeka is boldogan mehetett haza a nap végén. – Örülök neki, hogy ez a segítői gárda ilyen kitartó és ilyen sokat segít a madárpark üzemeltetésében, ezért mindenképpen járt nekik az elismerés – tette hozzá Bence, ahogy azt is: azt reméli, a jövőben még többen csatlakoznak majd hozzájuk.