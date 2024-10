Mint ismert, januárjában startolt el országosan a MOHU visszaváltórendszere, de a gyártók július 1-ig kaptak haladékot, hogy átálljanak a betétdíjas csomagolásokra. Azóta a legtöbb italnál 50 forintos betétdíjat kell fizetnünk, amit csak akkor kapható vissza, ha az üres palack a MOHU egyik automatájában landol.

REpont automaták szerte az országban.

Forrás: MW

Nem érdemes trükközni - írja a kemma.hu - Az általuk megkérdezett rendőrségi szóvivő elmondta: a kukákba dobott palackok gyűjtögetése szabálysértés, pénzbírságot von maga után, súlyosabb esetekben elzárást is elrendelhet a bíróság.

– A cselekmény tulajdon elleni szabálysértésnek minősül, ami figyelmeztetéssel szankcionálható, vagy helyszíni bírsággal sújtható, vagy feljelentést tehet az intézkedő rendőr. A sajtóreferens kiemelte: a szemetesbe dobott palackok és alumíniumdobozok települési hulladéknak minősülnek, egészen addig, amíg ezek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, vagy a vele szerződött gazdasági társaság birtokába nem kerülnek – nyilatkozta a kemma.hu-nak Gányai Balázs, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, aki hangsúlyozta azt is: a bírság összege 6500 forinttól 65 ezer forintig, fél éven belül pedig újabb szabálysértés elkövetése esetén 90 ezer forintig terjedhet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza a kidobott palackok sorsát. E szerint nem szedheti össze ezeket bárki. A paragrafusok között olvasható,

amennyiben a hulladékot a gyűjtőedényből az arra nem jogosult személy eltávolítja, úgy cselekménye alkalmas a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti tulajdon elleni szabálysértés elkövetésére, melynek okán feljelentés alapján az eljárás alá vont személlyel szemben szabálysértési előkészítő eljárás indul.

A portál kitért arra is, hogy nem mindegy ki követi el a szabálysértést. Mint írják, fiatalkorú elkövető esetén a bírság legmagasabb összege 32 ezer 500 forint. A tulajdon elleni szabálysértés ráadásul elzárással is büntethető szabálysértés, ezért a bíróság elzárás, pénzbírság, vagy közmunka büntetést is alkalmazhat. Azt viszont nem tudni, hogy ki és hogyan ellenőrzi majd a kukázást. Vélhetően, szemtanúkat keresnek majd, vagy pedig járőrözés során figyelmek majd a rend éber őrei.