Fejérbe is? 34 perce

Visszatér Magyarországra a legnépszerűbb női divatmárka

Évekkel ezelőtt vonult ki Magyarországról az egyik legnépszerűbb női divatmárka, amely elsősorban elegáns stílusáról volt ismert, s azon üzletláncok kevese közé tartozott, amelyek nem a tizenéves korosztályt célozzák meg ruháikkal. Most azonban visszatértek az országba, a fővárosban már két üzletet is nyitottak, s a hírek szerint a vidéki városokat is célba vették.

Gombor Lili Gombor Lili

Kivonult, most visszatér az országba a női divatmárka Fotó: Illusztráció: Pexels

A női fast fashion divatmárka legújabb üzletét egy vidéki nagyvárosban, Békéscsabán nyitja meg október 19-én – szúrta ki az Origó. A vidéki városoknak bizakodásra adhat okot az, hogy a szóban forgó üzlet korábban több megyeszékhely bevásárlóközpontjában is jelen volt. Székesfehérváron pedig egy új bevásárlóközpont építését rebesgetik, így akár az üzletlánc nálunk is üzletet nyithat.

