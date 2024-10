A Vértes sűrű erdeje és a számtalan eldugott kisebb-nagyobb település tája számtalan érdekességet rejteget. Közülük néhány már olyan régóta látogatott helyszín, hogy elérkezett az idő a felújítása. Ámde a látnivaló és a teendő sok, a szorgos kéz pedig mindig kevés és a források is szűkösek néha, ezért most az erdőkedvelőknek kell megszavaznia, hogy mit szeretnének leginkább megújulni.

– A január elsején bevezetett erdőfenntartási hozzájárulásokból származó bevételt szeretné Társaságunk olyan célra fordítani, mely az erdőjárók számára is fontos. Ígéretünknek megfelelően az ebből származó bevételt az ökoturizmus fejlesztésére és az erdei ökoszisztéma fenntartására fordítjuk. Az előttünk álló 2025-ös évben az első fejlesztési célt szeretnénk, ha az erdőjárók, túrázók határoznák meg, ezért szavazásra bocsájtjuk, hogy a négy frekventált helyen lévő, gyakran és sokak által látogatott ökoturisztikai létesítmény közül melyiket újítsuk fel 2025 folyamán? – tette közzé a Vérteserdő Zrt közleményét Pusztavám község saját közösségi oldalán.

Fotó: Társaság

Az egyik a Mátyás-kút, melyről a felújítást tervező cég ezt írta:

– Az Országos Kéktúra Várgesztest és Szárligetet összekötő szakaszán igazi kincsre lelnek a természetjárók. A vízben szegény Vértesben ugyanis kevés forrás áll rendelkezésre a tikkadt vándoroknak. A Várgesztestől mintegy 3 km-re, alig pár lépésnyi kitérővel érhető el a Mátyás-kút erdei pihenőhely. A forrás neve a Vértesben gyakran vadászó Mátyás király emlékét őrzi. Az árnyat adó fák alatt kiépített forrás szolgáltat hűs vizet. Több pad és asztal, tűzrakó, illetve egy nagyobb és egy kisebb esőbeálló biztosít kényelmet vagy menedéket akár nagyobb társaság számára is.

Fotó: Társaság

Mint megtudtuk a Társaságtól, van egy másik épített forrás is, ahol gyakran megállnak a vándorok, ez pedig a Szarvas-kút, melyet eredetileg a Magyar Munkások Turistaegyesülete foglalta körül 1930-ban. Azóta az eredeti alatt újabb, egyszerűbb megjelenésű forrásfoglalás is készült. Az 1970-es évek elején tatabányai turisták beton alapzatra építettek egy 16 férőhelyes, hullámpalás esőházat. A mai bivakházat ennek helyére emelte a Vérteserdő Zrt. a 2010-es évek közepén. A termetes fák alatt, lejtő teraszán álló kunyhó körül erdei pihenőhely található padokkal, asztalokkal és bográcstartós, kőből rakott tűzrakó helyekkel, ahol így akár nagyobb társaság is kényelmesen elfér.