Előbbi alkalommal a német tánccsoporttal és az önkormányzat segítőivel Solymárra utaztak 40 fővel, ahol megismerkedhettek a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és tagjaival, akik a solymári Reményi Margit Tánccsoport tagjaiként is fogadták az érkező vendégeket. Az önkormányzat oldalán is beszámolt az eseményről: – Megcsodálhattuk a város természeti és épített örökségeit is. Megnéztük a solymári várat, a Rózsika-forrást, és a solymári vízesést is, melyek gyönyörű erdei környezetben, a Paprikás-patak melletti sétával látogathatók. Egy finom ebéd után a Jablonkay István Helytörténeti Gyűjteményt tekinthettünk meg, utána pedig a Szűz Mária neve templomban vettünk részt egy gitáros-kórusos szentmisén. A mise után a solymári német önkormányzat tagjai mutatták be a Templom teret, ahol a kitelepítési, betelepítési emlékművet, a nevezetes házaspár szobrot, a nemzetiségi iskolát és Manninger Miklós sírkövét is láthattuk. Köszönjük a solymári német önkormányzatnak a lehetőséget, a programok szervezésében nyújtott segítséget és a szívélyes fogadtatást is!

Vendégek a tájház udvarán

Fotó: az önkormányzattól

Nem rég pedig Mezőfalvára érkeztek vendégek a nemzetiségi közösséghez, mégpedig Vecsésről. Bár csak rövid időt töltöttek el a településen, mivel átutazóban voltak, de a templomot és a tájházat meg tudták nézni. A jó barátság és kapcsolat alapjának magvai tehát, el lettek vetve a vendéglátók részéről!