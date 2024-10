A legszükségesebb feladatok

Krausz György ezután azt mondta: hozzá kell látni a feladatokhoz. Fel is sorolta a legszükségesebbeket:

– A korzó, a strandok rendbetételéhez, a turizmus fejlesztéséhez. Tovább kell fejlesztenünk a szakrendelőt, hogy még magasabb szintű szolgáltatást nyújtson a térség lakosságának, több bölcsődei és óvodai férőhelyre van szükség. Közösségi teret kell adnunk a fiataloknak, kulturális központot kell kialakítani, lendületbe kell hoznunk a tömegsportot. Mindenkire számítok ebben a munkában: idősekre, fiatalokra, alkalmazottakra és vállalkozókra - egész Velencére! Velence legyen mindenkié! Arra kérek mindenkit, hogy beszéljünk egymással! Mi keresni fogjuk a lakosságot!

A polgármester azt ígérte: rendszeresen tartanak konzultációkat, hogy megismerjék a velenceiek véleményét, ötleteit és kérdéseit. Majd így folytatta: - A világban éppen elég baj van, amit mi nem tudunk megoldani: járvány, árvíz, háború, migráció, hosszan sorolhatnám... Nagy bajok, valós bajok, de ez a kormány dolga. Teszi is a dolgát ez ügyek mentén. Nekünk az a dolgunk, hogy Velencén béke és együttműködés legyen. Ahogy mondtam, a kampány véget ért. Új fejezet kezdődik a város életében, és ezt együtt fogjuk megírni. Ehhez azonban nyugalomra van szükség. Tűzoltóként tudom, hogy a hamu alatt mindig izzik a parázs. De most nem indulatokra van szükség, hanem inkább stratégiára, okos tervezésre és határozott cselekvésre! Ezt kérem önöktől, Velence minden polgárától. Beszélgetéseink, viták, esetleges érdekek és értékkülönbségeink esetén is maradjunk higgadtak, okosak és határozottak. Közel 8 ezren élünk itt - ismerjük egymást, minden nap találkozunk, tehát együttműködésre vagyunk ítélve. Mindannyian szenvedélyesen szeretjük ezt a helyet, és hajlandóak vagyunk erőfeszítéseket tenni a fejlődéséért.