Fotó: Széchenyi Egyetem

Helyiek és látogatók

A vizsgálatból az is kiderült, hogy másra „használják” a tavat a helyi lakosok és másra az időszakosan ide látogatók: a helyiek közel 60 százaléka rendszeresen sétál vagy túrázik a környéken. Továbbá a megkérdezettek közel harmada jelölte meg a strandolást, a fürdést, az úszást, a vásárlást, a vendéglátást, illetve az egyéb sportokat célként a tóhoz történő látogatás során. Nagyjából minden negyedik személy hobbi vízisport - vitorlás, kajak, kenu, szörf, kite, SUP -, vagy kutya-sétáltatás miatt látogat a tóhoz és annak környékére, míg minden ötödik személyt a kulturális események is ide vonzzák.

A nem helyi lakosok körében a strandolás, a fürdés, a kerékpározás a legnépszerűbb látogatási célok, közel minden második kitöltő megjelölte ezeket, míg a harmaduknál szerepelt az úszás, a túrázás és a vízisportok. A kulturális eseményeket, mint látogatási célt minden hatodik látogató említette. Ugyanakkor jelentős különbség, hogy minden hatodik vendég a termálfürdő miatt érkezik, miközben a vendéglátást és vásárlást a látogatók alig jelölték. Megfigyelhető tehát, hogy míg a helyi lakosok körében az öt legfontosabb célból csupán kettő kapcsolódik közvetlenül a tóhoz, addig a látogatóknál a top5 látogatási célból négy is. A látogatóknak a fő vonzerőt a közelség, a könnyű megközelíthetőség és a táj szépsége adja, megelőzve a saját nyaraló meglétét, illetve a tóban való fürdés élményét.

Fotó: Széchenyi Egyetem

Megismerni mindenki véleményét

- A koncepciónk az, hogy alulról építkező megoldási lehetőségeket készítsünk, ezért fontos, hogy megismerjük azokat, akik ténylegesen igénybe veszik a vizet, mint szolgáltatást. Korábban az elmúlt pár évben tapasztalt súlyos aszályos problémák és vízhiányok nem voltak jellemzők, az emberek fejében az él, hogy az ország gazdag vizekben és mindig mindenhol van víz. Ezzel szemben az utóbbi pár év megmutatta, hogy ez nem mindig van így, a szélsőséges időjárási események hatására felmerültek vízzel kapcsolatos problémák. Ha elmegyünk a boltba, fizetünk a kenyérért, ha elmegyünk egy szállodába, fizetünk a szolgáltatásért - egyszóval mindenért fizetünk. És így, hogy változik a klímánk, változik az éghajlat, majd a természeti adottságok is. A klímaváltozás hatására átalakul a környezetünk, mivel éves átlagban több lesz a párolgása, ami csökkenti a vízkészleteket, ezért átalakul a növényzet, és a tóban is kevesebb víz marad. Ha kevesebb a víz, viszont még ugyanazokat a szolgáltatásokat szeretnénk, akkor ehhez változtatni kell – mutatott rá a szakember a vizsgálati beszámoló kapcsán. Jelenleg a tó és környezete sokféle tevékenységhez, programhoz biztosít lehetőséget és helyszínt. Ugyanakkor a válaszadók ezen fellelhető összes szolgáltatás általános színvonalát közepesre értékelték a hagyományos ötfokozatú skálán. Mindössze a túraútvonalak és az élelmiszerboltok - amelyek közvetlenül vízzel nem érintett szolgáltatások - kaptak némileg jobb, 4-es osztályzatot. A múzeumok, kiállítások és a kulturális szolgáltatások színvonala szintén gyenge közepest kapott, ahogy a strandok minősége és a sportlétesítmények állapota is. A szakember rámutatott: valamennyi szolgáltatás esetén a helyi lakosok látják a legborúsabbnak a helyzetet és adták a legalacsonyabb osztályzatot. Kicsit jobbnak értékelték a színvonalat tehát a nyaralóval rendelkezők, míg a látogatók már átlagosan legalább fél osztályzattal jobbnak ítélték az egyes szolgáltatásokat, mint a tó körül lakók.