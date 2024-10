Az Országos Könyvtári Napok során egész héten ingyenesen lehetett beiratkozni a helyi bibliotékába, illetve elengedte az intézmény egy „moratórium keretében” a késedelmi díjakat.

Az első rendezvény Szász Boglárka mezőszentgyörgyi amatőr grafikus 14 művét mutatta be. Bogi kisgyerek kora óta rajzol, de az általános iskola utolsó éveiben tudatosult benne, hogy a grafikával szeretne foglalkozni. 2022-ben végzett egy székesfehérvári művészeti iskolában. Főként grafit ceruzával szeret dolgozni, de kipróbálta magát már egy tetováló eszközzel való rajzolásban is. Kedvenc témája az emberi test, és a klasszikus görög-római ábrázolásmód. Rövid időn belül immár másodszor mutatkozott be Lepsényben.

Forrás: Borsos György

Kovács István balatonakarattyai építész, grafikus, ex-libris készítő jóvoltából a kávés cukrok csomagolásának a titokzatos világába kalauzolt el bennünket. Ezek a kis zacskók kiváló reklámfelületet alkotnak, amit ki is használnak a nagyobb cégek, szállodák, vállalkozások. 40.000-s gyűjteményéből 34 kiállítási tablón mutatta be Magyarország egyetlen ilyen egyesületének a munkáját, gyűjteményének legféltettebb kincseit. Egy nagy kupac kommerszebb cukros zacskót is hozott, amit fel lehetett használni egy-egy kávékóstolás keretében. Azt nem tudjuk, hányan kaptak kedvet erre a hobbira, de a csodálkozó pillantások sok mindenről árulkodtak.

Az első napot Kéri György Magyarország sokáig egyetlen, jelenleg első skót dudása zárta egy zenés-irodalmi utazásra invitálva a megjelenteket a kietlen, de mégis csodás Skót-felföldre. A sok-sok dal közben megtudhattuk, hogy mit jelentenek az egyes skót mintás ruhák, melyik klán ruhatárát alkotják, de klasszikus skót fegyvereket is kézbe lehetett fogni, sőt bepillantást nyerhettünk a dudás irodalmi munkásságába is. Nem is tagadta: Rejtő Jenő a példaképe. A bátrabban megkóstolhattak egy „igazi” skót whisky-t, majd egy közös énekléssel búcsúzott a zenész-irodalmár.

Kéri György hagyományos skót öltözetben kalauzolta a résztvevőket Skóciába.

Forrás: Borsos György

De hogy a kicsik se maradjanak ki a könyvtári napok eseményeiből, számukra Fodor-Nemes Erzsébet hozott igazi varázslatot, sok-sok izgalmas történettel. A Boszorkakalandok című könyvéből a gyerekek választhattak, hogy melyik oldalt olvassa fel a helyszínen lévő „igazi boszorkány”. A történteket megbeszélése után egy varázs tasakba varázserővel bíró fűszerszámokat rakhattak a bátrabbak, amelyeket először meg kellett keresni. Miután a tasak teli lett a kellő mennyiségű és varázserővel bíró konyhaszekrényekben is gyakran előforduló bíró fűszerekkel, egy varázsigét kellett írniuk a kis boszorkányoknak, egy olyan dologról, amit ők választottak: ez a barátság, a barátok fogalma volt. A sok-sok varázsige rengeteg mély érzésről tanúskodott.

Szerző: Borsos György