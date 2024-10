Álmok, amiből nyilván akad bőven Baracson is: Milyen tervekkel indul neki az új ciklusnak, vagy akár min változtatna az eddigieken?

– Jelentős változásokra készülünk. Az uniós források várható beszűkülése miatt most az építéseink csökkenni fognak. Amennyiben nem, akkor vannak terveink. Piac építés lenne szükséges, de sok utcánk is van, amit fel kellene újítani. Épületeink nagy részét felújítottuk. Most a közösségépítés lesz a legfontosabb. Jó pár civilszervezet működik a településen, akikkel a kapcsolattartás nagyon fontos. Sokak nagyszerű munkát végeznek, de többnél a tagság és a vezetőség is idősebb korba lépett, a frissítés számos helyen szükséges. Terveink közt szerepel a meglévő erőforrásaink jobb kihasználása, mint például a kertészet felfrissítése. De az is elképzelhető, hogy most már eljött az ideje létrehozni azt az önkormányzati céget, ami egyrészt ellátná a kötelező feladatainkat, és vállalkozási formában is működhetne. Erről konkrétabban majd a gazdasági terv elfogadása után lehet nyilatkozni. Van repülőterünk, amit a Baracs Repülőtér Kft. üzemeltet. Itt is jelentős fejlesztéseket szeretnénk, hiszen a sportrepülés, az ejtőernyőzés itt kiváló természeti feltételekkel élvezhető, ehhez kell megteremteni az infrastruktúrát. Szintén a turizmus fejlesztéséhez köthető az Annamatia Római kori táborhely megismertetése, a Duna-partunk fejlesztése. Ötletből nincs hiányunk, már csak a finanszírozás mikéntje, a korrekt befektető partnerek megtalálása a feladatunk.

Közösségépítő rendezvény: tűzgyújtás a Vezér parkban, Szent Mihály-napján.

Forrás: Baracsi Faluház

Három nagy részből áll a település, melyhez még hozzájönnek a zártkerti területek, tehát rendkívül tagolt ilyen szempontból Baracs. Hogyan lehet összefogni a közösséget, vannak ez irányba tervei?

– Igen, van! Ez a széttagoltság mindig is feszültségekhez vezetett. Nehéz megszokni, de ez van. A helyi igényeket méltányolva ösztönözni kívánjuk a településrészi rendezvényeket, amit egyrészt önkormányzati, de inkább civilszervezeti szervezésben tudok elképzelni. Több ötlet is körvonalazódik. Igen, járjunk át egymáshoz, beszélgessünk, ismerjük meg az ott lakókat, és ezzel a többi falurészt is.