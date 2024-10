A testületet követően Várai Róbert polgármester tette le esküjét, majd székfoglaló beszédében beszámolt a 2019-2024-es év között elért eredményekről, mint fogalmazott, „az elmúlt ciklusban jelentős fejlődés jellemezte életterünket." Önkormányzati, Orvosi, védőnői épületek újulhattak meg, a Népjóléti Intézmény-Posta-Gyógyszertár felújításáról nem is beszélve a falu szívében. Mindemellett utak, járdák, parkolók, valamint új bölcsőde és védőnői rendelő is épülhetett. Örömmel emelte ki azt is, hogy minden gyermeknevelési és gyermekvédelmi épületük új, korszerű és mindemellett felújításra került a Baracs-Nagyvenyim út is, sőt, folyamatban van ennek folytatásaként a Liget sor is.

Világos beszéd és ünnepélyes eskütétel Baracson.

Fotó: Horváth László / DH

Az előttünk álló időszakkal kapcsolatban ugyanakkor borúlátóbb volt, ezért összefogást, konszenzust kért a képviselőtársaitól. Elsődleges céljuknak és feladatuknak a helyi békesség megteremtését tűzte ki. Mint mondta, mindenki számít, mindegy, hogy kire szavazott és hogy hol él. A hazugságot, a ferdítést, a rosszakaratot fel kell váltsa az értelem fénye, a világosság a tiszta beszéd és a jóakarat.

Az ismert világpolitikai helyzet, a sok háború, az uniós ideológiai nézeteltérések következményei mindennapjaink részévé vált. Az elmaradt, és a visszatartott uniós források nélkül saját magunkra leszünk utalva. Ez nem ok az elesettségre, épp ellenkezőleg: megkeressük lehetőségeinket, hogy saját erőből mit tudunk megvalósítani. Kilátásunk nem fényes, de itt vagyunk, tettre készen.

– fűzte hozzá a faluvezető és rámutatott arra is, hogy saját magunkat kell hajunknál fogva kihúzni a gödörből, ami szerinte nem kis feladat, de volt már akinek ez is sikerült és ők sem adhatjuk alább.

A polgármester szerint, ehhez minden eszközük a rendelkezésükre áll: jól működő civil szervezeteik vannak, akikre számíthatnak. Van kertészeti területük, van repterük és mellette rét, erdő és Duna part. Utóbbival kapcsolatban elmondta, el kell érniük, hogy az illetékes hatóságokkal, állami intézményekkel és az állami kézbe került vízszolgáltatóval közösen kiépítésre kerüljön az ivóvízvezeték és a szennyvízvezeték is.