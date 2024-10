Az üzemanyagár-figyelő blog arról számolt be, hogy elindult az üzemanyagárak korrekciója, miután a Brent olaj hordónkénti ára is jelentős csökkenést mutatott a napokban és ennek már akár holnaptól is örülhetünk, igaz csak az egyik üzemanyag tekintetében:

Üzemanyag: Csökken a dízel ára...

Fotó: VG/Archív

A héten csütörtöktől már a gázolaj beszerzési ára is csökken bruttó 4 forinttal. A benzin ára most változatlan marad.

Az aktuális átlagárak a mai napon: 95-ös benzin: 602 Ft/liter, gázolaj: 610 Ft/liter.