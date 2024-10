– Volt egy szüreti felvonulás itt a településen még hat évvel ezelőtt, azonban azóta semmi ilyen kezdeményezés nem történt. Korábban rendszeres volt, mindhárom településrészen a szüreti, mindegyiken voltak aktív önkéntesek akik megszervezték ezt. Én legutóbb nyolc évvel ezelőtt szerveztem, akkor nagyon jó élmény volt számomra az a fantasztikus hangulat és a közösség összetartása amit akkor kaptam. Így, hogy elindítottuk két évvel ezelőtt a Napraforgó néptánccsoportot nem volt kérdés, hogy megpróbáljuk újjáéleszteni ezt a szép hagyományt – nyilatkozta lapunknak az esemény főszervezője és a település alpolgármestere, Hadi Éva.

A Napraforgó néptánccsoportot is vezető nagyon sokoldalú főszervező azt is elárulta lapunknak, eddig 80 személy jelentkezett a szüreti felvonulásra, akik mind nagyon várják már a szombati napot. Külön dekorációval is készültek a településen, amely minden, a 64-es főúton közlekedő személy számára jó kedvet és vidámságot okozhat.

– Mindenkit szeretettel várunk a szombati napon, amellyel az a célunk, hogy hagyományt teremtsünk és a következő években ismét megszervezzük a szüreti felvonulást. Jövőre az a célunk, hogy Igar-Vám településrészen jöjjenek össze kicsik és nagyok, hogy együtt mulathassanak és szórakozhassanak ezen a szép közösségi ünnepen. Ami számomra nagy öröm, hogy Igar-Vámról már idén is érkeznek hozzánk, hogy együtt ünnepeljünk – fogalmazott Hadi Éva. Kiemelte, már a táncpróbák is javában zajlanak, tizenhatan fognak táncolni, heti kétszer két órát próbálnak nagy lelkesedéssel, a koreográfiát pedig közösen formálták saját ízlésükre, valamint az internetről is merítettek ihletet. Az új tánchoz pedig új ruha is való, amit ezúttal is saját kézzel készítenek el.

A nap egy közös ebéddel indul 11.30 órától, amelyen minden felvonuló részt vehet, majd 13.00 órától következik a nyitótánc az önkormányzat udvarában. Ezután indul útjára a díszes menet, amely a Szabadság utca 19. és 50. számnál, a József Attila utca 3-nál, a Fő utca 40-nél, majd a Falusi Cukrászdánál és a 64-es Falatozónál tart megállót. A fergeteges napot egy bál koronázza majd meg, ahol a nagyvenyimi Sipos Dávid húzza a talpalávalót. Érdemes lesz ellátogatni, hiszen a fantasztikus mulatságra a belépés díjtalan, ráadásul értékes nyereményekkel tombolát is tartanak a szervezők, amelynek bevételével a helyi Napraforgó Néptánccsoportot támogathatják a vásárlók.