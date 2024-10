A napokban felnevelt hét nagy pelénket (Glis glis) is visszaengedtük a természetbe. Nagyon szerettük ezeket a kis koboldokat, abszolút találó a Vértes Tábor Mór ismeretterjesztő tábláján látható elnevezés – írja közösségi oldalán a Sóstó Vadvédelmi Központ. Mint írják, a tábor hatalmas bükk matuzsálemekkel körülvett erdeje idilli élőhely lesz számukra a Vértes Tájvédelmi Központ szívében. A pelék egyébként hamarosan megkezdik hosszú hibernációjukat, ami egészen májusig tart majd. A Sóstó Vadvédelmi Központ munkatársai a peléknek készített menedék odút is kihelyezték és némi eleséget is, hogy a folyamat fokozatos legyen.