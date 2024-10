Szemánszki Renáta, aki közel 20 éve dolgozik jelnyelvi tolmácsként, örömét fejezte ki, hogy a Szeretetszolgálat kötelékében folytathatják munkájukat. Van, hogy bírósági, hatósági ügyek esetén kérnek tőlük segítséget a rászorulók, de olyan ügyfelük is van, akinek a felsőoktatási tanulmányokhoz van szüksége jelnyelvi tolmácsolásra. Az állam évente 120 óra jelnyelvi tolmácsolást biztosít ingyen az erre rászorulóknak, tanulói jogviszonyban ez akár évi 400 órát is jelenthet. Hozzátette, az új fenntartó vezetésével egy másfajta szemléletű szolgálatot tudnak kialakítani, aminek köszönhetően talán még több embernek tudnak majd segítséget nyújtani.

Az ünnepi alkalom részt vett Szontaghné Kovács Erika, Székesfehérvár Önkormányzatának szociális ügyekért felelős tanácsnoka is, aki hasonló területről érkezett az önkormányzati világba. A SZETA egykori szakmai vezetőjeként ma is azt vallja, hogy segíteni csak tiszta szívvel és feltétel nélkül lehet. „Akik ide érkeznek segítségért, előfordulhat, hogy egy kicsit megijedve, megszeppenve teszik ezt, ezért is fontos a Szeretetszolgálat elfogadó, szerető közege, hiszen így az érintettek százszor bátrabban kérnek majd segítséget.” – hangsúlyozta a szociális tanácsnok. Véleménye szerint a hiánypótló szolgáltatást a jövőben érdemes lenne kiegészíteni egyfajta érzékenyítő programsorozattal is, hiszen utódaink számára is fontos megmutatni, miként lehet, miként kell az elesetteknek segíteni, s teljes élet lehetőségét biztosítva visszahozni őket társadalmunkba - írja az ökk.