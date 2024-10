Mint azt Mészáros Tamás vezérigazgató az október 10-én tartott gyárlátogatás során elmondta: több mint 36 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy létrehozzanak egy teljesen új kategóriát Magyarországon, ez pedig a müzli, a müzliszelet és a gabonapehely gyártása, forgalmazása.

Új gyártósorral és ennek köszönhetően új termékkel bővült a Cerbona.

Forrás: Cerbona

– Jelenleg ott tartunk, hogy már nem egy, hanem négy gyártósora van a Cerbonának és a korábbi hagyományos „alap” müzliszeletek gyártása mellett az elmúlt években kibővültünk különböző gluténmentes, laktózmentes, hozzáadott cukormentes vagy éppen vegán termékekkel. A márka ebben a kategóriában azóta is piacvezető és ezt a sikert szeretnénk a jövőben is továbbvinni – fogalmazott.

A több, mint egy milliárd forintos beruházásnak köszönhetően évente 4000 tonna müzliszeletet gyártanak, ami több mint 150 millió darabot jelent.

– A fejlesztésnek a kapacitásbővítés mellett az volt a célja, hogy minél több technológiai lehetőséget biztosítson a müzligyártásban. De a jövő évben is szeretnénk folytatni a fejlődést, kezdve egy energetikai fejlesztés megvalósításával, illetve a régebbi gyártósorokat is szeretnénk „felturbózni” – ezt már Pókecz Attila cégtulajdonos mondta.

Ahogy az elhangzott az új gyártósorral új technológiai lehetőségek is jöttek, ilyen az is, hogy olyan rétegezett müzliszeleteket is tudnak készíteni, mint a Müzli Max, amely a hagyományos müzliszelet és desszert újragondolt ötvözete. A „Semmi jótól nem mentes” szlogennel piacra dobott terméket mindenkinek ajánlják, aki többre vágyik egy „egyszerű” müzlinél.