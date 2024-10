Cser-Palkovics András mindenekelőtt megköszönte azt a bizalmat a választópolgároknak, amellyel folytatni tudják a 2010-ben megkezdett munkát, majd kijelentette: a legfontosabb cél az, hogy a város vezetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szervezeti rendszer minél előbb megkezdhesse a munkát, hogy az átmenet a lehető legrövidebb időre zsugorodjon, biztosítva ezzel a városnak a stabil, biztonságos és nyugodt működtetését és fejlesztését. Szeretné, ha a bizottságokat, illetve a tanácsnokok személyét érintő döntések is megszületnének az alakuló ülésen.

Ezt követően sor került az alpolgármester-jelöltek bemutatására, ami egyet kivéve nem tartogatott meglepetéseket – mint mondta – , e téren is a stabilitás híve. Az eddig jól ismert nevek mellett – Róth Péter, Mészáros Attila, Lehrner Zsolt –, egy régi-új ismert arc is feltűnt:

– Az alpolgármesterek körét szeretném egy, szolgálatát társadalmi megbízatásban végző városvezetővel bővíteni: Horváth Miklós Csaba, aki ugyan leköszönt dél-Öreghegy és Kisfalud képviselői posztjáról, de felkértem őt, hogy még néhány évig kamatoztassa óriási városatyai tapasztalatát – fogalmazott a polgármester.

Péntekre hívta össze Székesfehérvár új képviselőtestületének alakuló közgyűlését Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Nagy Norbert

Fontos, a helyi demokráciát erősítő, a város demokratikus hagyományainak megfelelő javaslatként pedig kijelentette. Arra tesz indítványt a közgyűlésnek, hogy a most kezdődő ciklusban ne három, hanem már két taggal is alakítható legyen az új testületben frakció, ehhez pedig SZMSZ módosításra van szükség, így kéri azt képviselőtársaitól, hogy ezt támogassák. Rámutatott, erre azért van szükség, hogy azoknak is adjanak lehetőséget, akiknek politikai szervezetként (ellenzéki pártok) nincs meg a három képviselőjük a jelenlegi szabályok szerinti frakcióalakításhoz. Ennek hiányában csak egy, azaz egy frakció jöhetne létre a most alapuló új közgyűlésben. Úgy érzi, ez a módosítás a demokráciát szolgálná.

– Habár nagyon nagy bizalmat kaptunk június 9-én, de nem minden fehérvári polgár gondolta úgy. Nekik is joguk van úgy érezni, hogy akikben ők bíztak, ők is megkapnak minden jogot, hogy ők is tudják kötelességeiket teljesíteni. Bízom abban, hogy ezzel az ország egészének is tudunk a politikai kultúra fontosságáról pozitív üzenetet küldeni.” – indokolta döntését Cser-Palkovics András.