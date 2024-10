Még 2016-ban jelent meg az Ügyfélkapu. Akkor sokan idegenkedtek tőle, azóta már szinte mindenki tudja, hogy mennyire megkönnyíti az állampolgárok életét, legyen az egy komolyabb ügyintézés, egy egészségügyi folyamat, vagy éppen csak egy lejárt okmány. Az Ügyfélkapu most szintet lép, és a modernizálást követően érkezik a DÁP vagyis a Digitális Állampolgárság. Az alkotók célja nem más, mint hogy minél gyorsabbá és egyszerűbbé váljon a hivatalos ügyek intézése, de mindezt úgy, hogy a digitális megoldások használata során nagyobb legyen a biztonság is. Ezért is indul úgy 2025. január 16-tól az Ügyfélkapu+ úgy, hogy kétlépcsős hitelesítés fokozza a felhasználók adatainak védelmét. A kétfaktoros azonosítást annyit tesz, hogy a jelszó mellett egy okostelefonra letöltött programmal is hitelesíteni kell a belépést.

Haladni kell a korral, de azt a régi mondást nem mindenki követi. Ilyenkor elsősorban az idősebb korosztályt szokták példának hozni, mondván, hogy ők már nem értenek a modern eszközökhöz és felületekhez, sőt nem is alkarnak. Azonban ez nem feltétlenül igaz, hiszen sok idősebb használ naponta okoseszközöket és természetesen Ügyfélkaput is.

Tartottunk egy kis közvélemény-kutatást Székesfehérvár utcáin, és több megkérdezett elzárkózott az új rendszer használatától, mondván, hogy nem használ okoseszközöket, csak nyomógombos telefont, így ha lenne módja, akkor sem lenne lehetősége a belépésre, és a saját adatainak ellenőrzésére, ügyintézésre. Azt is többen hozzátették, hogy kifejezetten ragaszkodnak a kézzel fogható okmányokhoz, iratokhoz. Mások arra hivatkozva idegenkednek az alkalmazás letöltésétől, hogy nincs mobilnet a telefonjukon, így csak akkor tudnak kapcsolódni a hálózathoz, ha wifi közelben vannak.

Mint kiderült, sokan viszont előre gondolkodnak, így már most intézik az átálláshoz szükséges tennivalókat. Az Ügyfélkapu+ csak január közepén veszi át végleg elődje szerepét, de aki szeretne, akár már ebben a pillanatban lehet digitális állampolgár, ami azért is jó, mert ily módon, a DÁP alkalmazásával akár már most is igazolhatjuk magunkat, digitális személyi igazolványként felmutatva egy QR-kódot.