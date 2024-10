Versekkel, előadásokkal készültek a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola diákjai az intézmény fennállásának ötvenedik jubileumi évfordulója alkalmából október 17-én, csütörtökön délután. A tornaterem megtelt régi és jelenlegi diákokkal, pedagógusokkal, hogy megemlékezzenek az intézmény elmúlt fél évszázadáról.

- Különleges év volt 1974 a város életében – kezdte ünnepi beszédét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, rámutatva: hiszen egy nagyon fontos és bizonyos szempontból új városrészben új intézmények is születtek. Köszönhető ez azoknak az elődöknek, akik „képesek voltak arra, hogy miközben új városrészt fejlesztettek - ami teljesen megújult a korábbi helyzethez képest -, közben nem feledkeztek meg arról, hogy ahol sok-sok ezer ember él, ott szükség van intézményekre, bölcsődére, óvodára, iskolára is, és ezeket az intézményeket nemcsak elképzelték, nemcsak megtervezték, hanem meg is valósították” – fogalmazott a város vezetője.

- Ezért lehetünk mi most itt, mert ha ők ezt nem tették volna meg, akkor a Tóvárosi Általános Iskola most nem lenne, és nem ünnepelné az ötvenedik születésnapját. Egy több mint ezer éves városban persze mondhatnánk, hogy az ötven év nem annyira sok. De ha úgy nézzük, hogy az adott öt évtized alatt hány család kötődött valamilyen formában ehhez az intézményhez, vagy úgy, hogy a legféltettebb kincsét, a gyermekét hozta ide vagy éppen már az unokáját, esetleg tanárként, az iskola dolgozójaként ide járt dolgozni, akkor láthatjuk és érzékelhetjük, hogy hány, de hány ezer ember kötődött ebben a városban, és a város környékéről is ehhez az általános iskolához – tette hozzá, majd köszönetet mondott mindenkinek, akinek az intézmény létrehozáshoz és működtetéshez köze volt, ebben valamilyen szerepet vállalt. Majd hozzátette:

- Kívánom, hogy ezt az öt évtizedet újabb évtizedek kövessék, újra és újra legyen lehetőség megújítani ezt az iskolát, és megadni a megfelelő körülményeket az itt zajló, egyébként mindig is magasabb szintű és színvonalú munkához – mondta Cser-Palkovics András, aki a jubileum alkalmából oklevelet adott át Schnee Zoltánné igazgatónőnek.