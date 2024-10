Nem csak a saját portáján, de a környéken is „tökpartira” készül a Velencei Tökudvar csapata. Második alkalommal szrveznek Halloweeni Tökvásárt október 12-e és 13-a között Pázmándon, a Széchenyi utca 19. szám alatt.

A rendezvénynek tavaly is nagy sikere volt – árulta el Dóczi László, aki idén is több száz faragható és díszítésre alkalmas tököt visz a rendezvényre. A tökök mellett lesznek finom falatok, meleg italok, fűtött buboréksátor és igloo piknik, a gyerekeknek pedig ugrálóvár, arcfestés, tökfaragás. A kikapcsolódásban az óriás társasjátékok, a széna domb és a fejlesztő játékok is segítenek!