Az őszi időszak nagy slágere a tökfaragás. A legtöbb oktatási intézményben és közösségben élnek is a kreativitás fejlesztésnek lehetőségével ebben a formában is, ami nem csak a kreatív képzelőerő fejlesztésére jó program, hanem remek szórakozás és kikapcsolódás is lehet egyszerre.

Készülnek a művek

Fotó: az iskolától

A Sárbogárd-Alsótöbörzsöki Szent István Általános Iskolában is éltek a lehetőséggel, amiről a két szervező – Szauer Viktória és Krenczné Zocskár Zsuzsanna- közül, az előbbi mesélt az eseményről lapunknak: – Iskolánkban október 25. én" Tök jó" napot szerveztünk, melynek során az otthon készített faragásokat is el lehetett hozni, illetve egy kézműves délutánon, helyben is lehetett munkálkodni és különböző őszi kreatív alkotásokat készíteni. A tanulók nagyon jól érezték magukat. A tököket kiállítottuk később az aulában. Minden résztvevő gyermek elismerő oklevélben részesült, az első három helyezett pedig oklevelet és csokit is kapott. Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, szülők, pedagógusok és gyerekek egyaránt! –