Az elmúlt években egyre nagyobb teret hódít magának a tökfaragás, amit kicsik és nagyok egyaránt élveznek, hiszen mindig jó érzés a közös alkotás eredményében gyönyörködni. A tökfaragás pedig kiváló közösségi program is lehet, jól mutatja ezt az is, hogy megyénkben is több településen is tartottak már rendezvényeket hasonló tematikában kapcsolódva akár a Halloween alkalmából tartott programokhoz. A rémisztő fejek mellett akár humoros vagy aranyos arcok is kerülhetnek a tökökre.

A tökfaragás tökéletes közösségi és családi program lehet

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A tökfaragás azonban nem mindig egyszerű. Előfordul, hogy maga a folyamat halad nehézkesen, de az is lehet, hogy bár a szándék megvan, ötlet azonban nincs. Ebben próbálunk most segíteni! Íme néhány videó, ami segíthet abban, hogyan álljunk neki a tökfaragásnak, hogyan alkossuk meg otthonunk őszi dekorációját.

Tökfaragás egyszerűen

Tökéletes családi program

Azoknak, akik már profibbak

