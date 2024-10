A békét szolgálja a szigor 1 órája

Temetői intézkedések: Meg akarják teremteni a kegyeletteljes légkört

Bakonycsernyén fontos szabályokat vezettek be halottak napja előtt. Az önkormányzat célja az volt a temetői intézkedések bevezetésével, hogy biztosítsa mindenki számára a nyugodt, kegyeletteljes légkört az ünnepi időszakban. Nem csak csendet és nyugalmat garantálnak, hanem rendet is, és ebben a rendőrség és a polgárőrség is segít majd.

Teljes meghittség és csend fogadja majd a megemlékezőket a csernyei temetőben fotó: önkormányzat

Jelentős változásokat eszközölt a bakonycsernyei önkormányzat. A temetői intézkedések kapcsán hozott új szabályok szigorúak, de csak pár napig tartanak és a településen élők, illetve a településre megemlékezni látogatók érdekében hozták őket. – Közeledik a mindenszentek, valamint halottak napja és egyre többen keresik fel településünk temetőit. Szeretnénk, ha a megemlékezések nyugodt, békés, kegyeletteljes légkörben zajlanának, ezért hoztunk néhány szükséges döntést. Ilyen például az, hogy a korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk személyzet kirendelésével a temető területén ügyeletet tart, továbbá a rendőrséget és a polgárőrséget kiemelt járőrözésre kérte fel. Fontos az is, hogy síremlék állítási, javítási tevékenység 2024. október 30-tól november 3-ig nem végezhető – áll a nagyközség önkormányzatának közleményében, melyből az is kiderül, hogy a főkaput október 25-től november 3-ig 9:30-tól 17:00-ig tartják nyitva, de azzal a feltétellel, hogy a megemlékezők nyugalmának biztosítása érdekében csak az idős, beteg temetőlátogatókat szállító járművek hajtsanak be a temető területére. A kapu zárása 17:00 órakor történik, ezért a területet el kell hagyni 16:45-ig. A nagykapu zárása azért is elengedhetetlen, hogy az elhelyezett friss virágokat a vadak ne dézsmálják meg, ugyanakkor természetesen bárki látogathatja szerettei sírját bármikor, hiszen a temető teljes területe bármikor elérhető a kisajtókon keresztül, gyalogosan, a nap 24 órájában. Vallási események is lesznek az említett időszakban a köztemetőben. Az evangélikus gyülekezet november elsején 10:00 órai kezdettel a Véhonyi és 14:00 órai kezdettel megemlékező istentisztelet tart majd.

