A temetkezések 50 százaléka urnás szertartás már a falvakban is. Annak ellenére is, hogy a sírmegváltás tíz évre átlagosan 10 ezer forintba kerül – árulta el társlapunknak Györki Béla, a Temet.hu tulajdonosa. Mint elmondta urnás temetés esetében ki kell tölteni egy nyilatkozatot arról, hogy az urnát hová viszik pontosan, és az elhunyt hozzátartozói milyen időpontban róhatják le a kegyeletüket. Meg kell adni továbbá, hogy a hét melyik napján, és pontosan mikor biztosítanak lehetőséget az urna láthatására. – Ezt az információt mi is eltároljuk, és ha mondjuk külföldről jön haza egy rokon és igazolja, hogy az elhunyt hozzátartozója, akkor meg tudjuk neki mondani, mikor és hol van lehetősége leróni a kegyeletét –.

Átalakultak a temetkezési szokások

A tulajdonos arról is beszélt a lapnak, hogy összesen 13 temetőt üzemeltetnek és szinte mindegyik esetében elmondható, hogy átalakultak a temetési szokások. Egyre népszerűbbek és folyamatosan épülnek a falvakban az urnafalak. Sokan választják ezt a fajta temetést, mert a későbbi költségeket el lehet kerülni. Nem kell sírkövet vásárolni és gondozni a hantot.