Míg valaki csak a ház földszintjén működő könyvtár egykori dolgozójaként vett részt a ház életében, addig más jóformán egész életében a Garzonházban élt. Van, aki szüleivel költözött a házba gyerekként, s jól emlékszik, a lakást bizony meg kellett szokni, mert kicsit szűkös volt négy főre a 48 négyzetméter, de a kilátás kárpótolja. Ma már semmi pénzért sem költözne el.

Az elmúlt fél évszázadban sokan tekintették otthonuknak a Garzonházat, ki hosszabb, ki rövidebb időre. Eleinte jellemzőbb volt, hogy a lakóközösség évtizedeken át nem változott, mára azonban gyakoribbá vált az el- és az újonnan beköltözők látványa – mondta el az épület ötvenedik születésnapja alkalmából tartott rendezvényen a ház egyik lakója, aki nem volt egyedül a felidézendő élményeivel.

Fejezetek a Garzonház életéből

Voltak idők azonban, amikor a ház lakossága nem volt éppenséggel magasan kvalifikált, ahogy a Garzonház földszintjén helyet kapott Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtárának egyik volt munkatársa mesélte. Akkoriban előfordult, hogy néhányan ittas állapotban jelentek meg a könyvtárban, amely mellett egy bolt volt. Történt egyszer, hogy egy alkoholmámorban úszó férfi állított be a könyvtárba. Odament a pulthoz, mire a könyvtáros megkérdezte, miben segíthet. A férfi pedig csak annyit kérdezett: "Tej van?" – a könyvtáros készséggel felvilágosította, hogy itt ugyan nagyon sok minden van, de tej éppenséggel nincs, viszont ha átmegy a szomszédba (a boltba), akkor ott kap majd tejet, itt azonban csak könyvek vannak. "Miért, mi ez?" – értetlenkedett tovább a férfi, mire a válaszra, miszerint ez egy könyvtár, a felől érdeklődött, hogy akkor neki itt most milyen lehetőségei vannak. Miután megtudta, hogy a könyvtárban ha tejvásárlásra nem is, de olvasásra van lehetősége, kilépett az ajtón, hogy átmenjen a boltba. El is indult a bolttal ellenkező irányba...

E vidám történet mellett azonban voltak kevésbé mókás pillanatok, sőt, tragédiák is. Előfordult, hogy valaki éppen a ház, s így a könyvtár előtt lett rosszul, rajta a járókelők és a könyvtár munkatársai segítettek. 2016-ban pedig egy fiatal lány követett el öngyilkosságot kiugorva a kilencedik emeletről.