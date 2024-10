Szabó Vendel rendőr ezredes, Fejér vármegyei rendőrfőkapitány kerekasztal-beszélgetésre hívta a megyében működő egyházak vezetőit, 2024. október 17-én. Az immár hagyományos, évente megtartott találkozót azzal a céllal hívták életre több mint egy évtizede, hogy lehetőséget biztosítson a rendőrség és az egyházak közötti még hatékonyabb együttműködés kialakítására. Az idei tanácskozáson a megyében élőket képviselő felekezetek és egyházak vezetői, küldöttei áttekintő tájékoztatást kaptak az év rendészeti és bűnügyi kihívásairól, majd dr. Vörös Ferencné r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető számolt be a jelenleg futó bűnmegelőzési akciókról, illetve a jövőbeni tervekről. A találkozón lehetőség nyílt arra is, hogy az egyházi résztvevők személyesen osszák meg a közbiztonsággal kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket. - számolt be róla a police.hu