A Fejér Vármegyei Közgyűlés, a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetből befolyt bevételek terhére, 600 millió forint támogatást nyújt Kulcs Község Önkormányzatának. A támogatási szerződést a megyei elnök, Molnár Krisztián és Jobb Gyula, Kulcs polgármester írta alá.

Fotó: Megyeháza

Mint megtudtuk, a támogatásból 480 milliót fordít a település a kulcsiak javát szolgáló fejlesztésekre. Ezek között olyan tervek szerepelnek, mint a Kulcs-Rácalmás közötti kerékpárút, illetve a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése, valamint a csatornagerinchálózat fejlesztése. De kerül a tetemes összegből a Fekete István Általános Iskola tornatermének külső homlokzat felújítására, gyalogátkelőhelyek és a 6-os főút melletti buszvárók kiépítésére, a Kulcsi Sportpálya fejlesztésére, a Kulcsi Szociális Intézmény épületének felújítására, valamint a Nyár utcától a 6-os számú fő útig nyújtózó járda kiépítésére. Az önkormányzat terveiben az is szerepel, hogy amennyiben lesz fennmaradó összeg a 600 millióból, azt működési feladatok ellátására fordítja Kulcs.

Fotó: Megyeháza

A szomszédos város, Rácalmás is a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetből befolyt bevételek terhére kapott támogatást. Ennek összege 1.8 milliárd forint. Az erről szóló támogatási szerződést Rácalmáson írta alá a megyei önkormányzat vezetője és Schrick István polgármester.

A támogatásból Rácalmás a település lakosainak mindennapjait komfortosabbá tevő fejlesztéseket valósít meg, így lesz belterületi közvilágítás kiépítése, útépítés az Ady Endre utcában, és megvalósul a Tájház felújítása. Az Alsó-Duna parton megújul a kerékpárút, és más utak is épülnek, de több helyen megoldódik a csapadékvíz elvezetés is. A forrásnak köszönhetően klímákkal látják majd el a település közintézményeit, felújítják a Jankovich-kúria kiszolgáló épületeit, és nem mellesleg önrészt is biztosít ez a támogatás a Rácalmást Kulccsal összekötő kerékpárút építéséhez.

A fejlesztési forrásokhoz jutó két település vezetője, illetve Molnár Krisztián Megyei elnök is megköszönte Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek azt a támogató közbenjárást, mely előfeltétele volt annak, hogy megvalósulhassanak a felsorolt lakossági igényeken alapuló, komfortérzetet növelő fejlesztések.