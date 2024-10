Székesfehérvár szívében, tablókon is megemlékeznek az 1956-os eseményekről, a hősökről, és az ezt követő megtorlásról, „’56 szelleme ma is benned él!” címmel. Hét darab tabló mutatja be a korszak történéseit, a hetedik tablón pedig a székesfehérvári események kerültek főszerepbe. – Még 2016-ban álmodtuk meg és hoztuk létre ezt a kiállítást, történészek bevonásával, ami egy vándorkiállítás is egyben. Azóta sok helyen megfordult a kiállítás az országban, és még az országhatáron túl is. – Mondta el Kónyi-Kiss Botond a Válasz Független Civilek tisztségviselője. Juhász László a Válasz-egyesület elnöke azt is elmondta: – A tablók azt is bemutatják, hogyan jutottunk el a második világháborútól, az 1956-os eseményekig. Mint civil szervezeti vezető, azt tartom a legfontosabbnak, hogy jusson el az emberekhez az a fontos információ, ami a tablókon látható! –