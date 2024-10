Nincs megállás, szeptember óta hétvégente Fejér valamennyi települése megtelik a lovaskocsikkal és szekerekkel, na meg persze a vonulókkal és táncosokkal. Így volt ez múlt szombaton Nádasdladányban is, ahol a helyiek népviseletet öltöttek és bejárták a község utcáit. A képeken jól látszik, hogy e szép hagyományt még ma is örömmel gyakorolják kicsik és nagyok egyaránt, sőt még Törő Gábor országgyűlési képviselő is ellátogatott a rendezvényre.