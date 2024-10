A téli, hideg időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz, ezért is indult el annak idején, 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag program, amely a rászorulókat segíti. Szociális tűzifa vásárláshoz az ötezer lélekszámú alatti települési önkormányzatok pályázhattak még tavasszal, de hogy az adott községben ki jogosult támogatásra, azt az önkormányzatok határozzák meg, így minden esetben tőlük is kell igényelni. Az ehhez szükséges kérelem általában megtalálható a települések weboldalán, illetve személyesen a polgármesteri hivatalban lehet átvenni.

Illusztráció

Fotó: Fehér Gábor

Szociális tűzifa az ünnepekre

Baracson például már megkezdődött a kérvények beadása ideje. Mint azt Várai Róbert polgármestertől megtudtuk, idén 70 köbmétert nyertek el és osztanak szét a rászurlók között. Ez jellemzően 30-35 családot érint: – A legutóbbi testületi ülésen a rendeletet meghoztuk, frissítettük is az idei évre vonatkozóan. A kérelmek beadási határideje már megkezdődött és egészen október 11-ig várjuk őket! Úgy tervezzük, hogy a kérelmek befogadását és elfogadását követően, körülbelül november végén, december elején ki is szállítjuk az arra jogosultaknak – tette hozzá a faluvezető.

Kisapostagon más a bevett szokás

A szomszédos település polgármestere némiképpen másként gondolkozik a kiosztás időpontját tekintve. Ők inkább december második felére, újév ünnepének első napjaira időzítik – mind mondta – náluk ez már bevett gyakorlat.

– Nálunk a határidők kicsit tágabbak és általában novemberben szoktuk kiírni az igénylést pont azért, hogy a fűtési időszak második felét segítsük. Próbáljuk arra ösztönözni az embereket – amit egyébként már meg is szoktak –, hogy a nyár folyamán bespájzolt tüzelővel kezdjék a téli hónapokat, erre amúgy mindenki tudatosan készül, hogy aztán a kemény hidegekben megérkezzen a szociális tűzifa – mondta Nagy Attila polgármester, aki hozzátette, idén 49 köbmétert. nyertek

36 köbméter jutott Nagyvenyimnek

Vargáné Kaiser Katalin polgármester a FEOL-nak elmondta, ők is meghozták a szociális tűzifával kapcsolatos rendeletet, ami szeptember 26-tól hatályba is lépett. A kérvényeket folyamatosan várják, ezt követően pedig több körben el is bírálják azokat. A szempont, hogy minden igénylő kapjon valamennyit.