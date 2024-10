– Engedjék meg, hogy ezen a napon minden pusztavámi fiatal és középkorú nevében köszöntsem községünk valamennyi szépkorú lakóját – mondta beszédében Csordás Mihály, Pusztavám polgármestere a művelődési házban október 3-án megtartott ünnepségen. – Köszönjük a szorgalmas munkát, amellyel biztosították nekünk, fiatalabbaknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk. Köszönünk minden áldozatot. Tudjuk, hogy az önök korosztályára a sors nehéz terhet, küzdelmes életet mért. A mai nap önökről, a tiszteletükről és nagyrabecsülésükről szól. Őszintén remélem, hogy nemcsak ezen a napon, hanem a hétköznapokban is érzik, milyen nagy szükségünk van önökre, mindarra a bölcsességre, tapasztalatra, türelemre, amivel önök rendelkeznek. Itt, ezen az ünnepi eseményen is köszönöm azt a sok támogatást, amellyel a mindennapokat, az ünnepeinket, a rendezvényeinket segítik. Köszönjük, és nagy boldogság nekünk, hogy aktívan részt vesznek a falu életében. Tisztában vagyok vele – és gyakran mondják is –, hogy sokat változott a világ. Önök is a változás részesei, hiszen többen okostelefont, okosórát használnak, vagy, ha az élet úgy hozza, videochaten beszélnek az unokákkal. Tudom, a mai világban nehéz a fiatalokat tanáccsal ellátni, kézen fogni, esetleg óvatosan irányítani. Én, már koromnál fogva is, tisztában vagyok azzal, hogy sokat tanulhatunk önöktől és hogy hálát kell adni az együtt töltött napokért, órákért. Fel kell ismernünk, hogy az életünk egyik legnagyobb ajándéka, hogy együtt lehetünk szüleinkkel, nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel, Önökkel. E sorok írása közben eszembe jutott egy híres színész – akinek az arcán már nyomot hagyott az idő és a haja is őszbe fordult –, de sok hölgy szerint még így is vonzó. Neve: Richard Gere. Ő mondta egyszer: „Megöregedtem, de a szívem, az még mindig fiatal. Legbelül sosem változik a korunk. Tudd, hogy te magad vagy a legtökéletesebb kor! Minden egyes évünk különleges és értékes, mert csak egyetlenegyszer élhetjük át. Ne bánkódj amiatt, hogy idősödsz, mert ez egy olyan kiváltság, ami nem mindenkinek adatik meg!” Kívánom, hogy életüket szeretet, a jó egészség és a béke kísérje még sok-sok éven keresztül szerető családjuk és a falu valamennyi lakója körében!