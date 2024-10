Fotó: Zsohár Melina / FMH

Nemrégiben jártunk az egyik műhely-foglalkozáson, még nem a teljes létszámmal vettek részt az örömfestésen, ahogyan Pallér Anikó jellemzi a tevékenységet. Kikapcsolódás, lelki pihenés – bármit csinálunk, ami örömet szerez, elvarázsol, az mind jó. S mint az ilyen kiscsoportos együttműködés során történni szokott, megismerkednek egymással mélyebben a tagok, mesélnek, beszélgetnek. Kissné Horváth Erika nyugalmazott katonatiszt, fiatalos, s fiatalabb is az időskori nyugdíjasoknál. Íriszeket gyűjt, rengeteg van a kertjében, az élő és a festett virágok szerelmese. Antal Zita is a seregben dolgozott, fiatal nyugdíjasként szenvedélyből pingál, vegetáriánus háziasszony, saját receptgyűjteménnyel. Borsodi lány, ma már székesfehérvárivá vált, külföldön is eltölt néhány hónapot katona férjével, a vidéki emlékek átszövik életét. Pallér Anikó nem népit, hanem afféle személyes, népies, sajátos motívumokkal ékes beköszönő táblácskát fest. Napi kenyérkereső munkája fontos, de kissé monoton, ő így lazít.

Fotó: Zsohár Melina / FMH

Vannak kedvenc motívumaik, a falakon a tavalyi kész munkák bizonyítják a vonzódást, Juci tartja számon őket. Neki a kedvence a sárközi mintakincs. Szeretett még a felvidéki vizesréti festettvirág-világ, a meggyasszói templomi kazetta varázsos formái, színei. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház jóvoltából szinte filléres hozzájárulást fizetnek csupán, aki akar, hozhat magával festéket, s időnként közösen vásárolnak festetlen, befestendő tárgyakat. Például kisszéket, vagy sámlit, ahogyan manapság is emlegetik. Képkeretet, falidíszt, kicsiben érdemes kezdeni. A bátrabbak úgyis belevágnak a nagyobb bútorfestésbe, ha kedvük úgy tartja. Nincs kockázat.