Az idei vendég az 1958-ban alapított Magyar Örökség díjas Pécsi Kamarakórus volt. Fennállásuk óta ma is aktív résztvevői Pécs, Baranya és az ország kóruséletének. Nemzetközi versenyekről számos díjjal tértek haza. Karnagyuk az egyik alapító, Tillai Aurél Kossuth- és Liszt Ferenc díjas érdemes művész, aki 93 évesen még ma is lelkesedéssel vezényli énekeseit.

Az október 5-én szombaton a Városház téri Szent Imre templomban megrendezett ünnepi hangverseny védnöke Lehrner Zsolt Székesfehérvár alpolgármestere és Dózsa István c. kanonok, püspöki tanácsos volt. A kórustalálkozót a Nemzeti Együttműködési Alap, Székesfehérvár MJV Önkormányzata, a Magyar Művészeti Akadémia és a Székesfehérvári Egyházmegye támogatta. A belépés ingyenes volt, a rendező kórus ez alkalommal is köszönettel elfogadta az adományokat a Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye javára. A gondozottak és hozzátartozóik is a közönség soraiban ültek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A teltházas koncert műsora a Pécsi Kamarakórus énekével kezdődött, Grieg, Rossini, Stanford egy-egy művét és Franz Biebl Ave Maria-ját adták elő. Majd a vendéglátó Primavera Kórus adta elő változatos műsorát Berkesi Sándor Székely asztali áldásától és Liszt Ferenc Ave Maria-jától John Rutter angol kortárs zeneszerző William Shakespeare versére írt kórusművéig, karnagyuk, Burján Orsolya elhivatott vezényletével.

A pécsiek fellépésein szinte minden alkalommal – így most is - felcsendül Kodály Zoltán műve. Műsoruk második részében Ady Endre: Akik mindig elkésnek című megzenésített versével és Sík Sándor Te Deumával érdemelték ki a vastapsot.

A hangverseny a két kórus közös énekével zárult. Először Bárdos Lajos „Boldogasszony” című művét, a közismert egyházi ének nagyszabású kánon feldolgozását adták elő, Burján Orsolya vezényletével. Tillai Aurél nemcsak kíváló karnagy, hanem jelentős zeneszerző is. A kórusok előadásában, a szerző vezényletével végül elhangzott a „Cantate domino” című műve - „Énekeljetek az Úrnak új éneket!”. Zongorán kísért Szarka Andrea, trombitán közreműködött Víg Ádám Botond. A közönség lelkes vastapssal jutalmazta a közösen előadott számokat is.