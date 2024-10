Mint ismert, október 12-én a település polgármestere intézett közleményt a lakosság felé, hogy a rendkívüli mérgezés történt, amely elérte a szennyvíztisztító telepet. Később a FEOL-nak is megszólalt az ügyben. Azonban fontos leszögezni, amit akkor és most is nyomatékosan kiemelt a Fejérvíz a szennyezéssel kapcsolatban:

Illusztrációs fotó (szennyvíz): a vizsgálatok kimutatták, szennyezés történt Vértesacsán.

Fotó: Fejérvíz

A vértesacsai szennyvíztisztító telepen történt esemény a környező települések vízellátását nem veszélyezteti, mert mindenhol védett, felszín alatti vízbázisból szolgáltatja a Társaság az ivóvizet.

Vizsgálatok és nyomon követés

Legutóbbi megkeresésünk után, újabb fejlemények felől érdeklődött portálunk, a FEOL. Elektronikus levelünkben arra voltunk kíváncsiak: sikerült-e azóta életet lehelni a telepbe és mit lehet tenni a jövőben, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő? Dióhéjban elmondható, a laboratóriumi vizsgálatok és a telep helyreállítása is folyamatosan, de még néhány hét szükséges a teljes rehabilitációhoz:

– 2024.10.08-án Vértesacsa szennyvíztisztító telepen történt szennyezés után elvégzett széleskörű laboratóriumi vizsgálatok egy része még jelenleg is folyamatban van. Az elsődleges helyszíni vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy ismeretlen eredetű vegyianyag került a csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre és az ott lévő iszap biológiáját megváltoztatta. Társaságunk azonnali hatállyal értesítette a befogadó vízhasználóit és a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát, valamint ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Bicskei Rendőrkapitányságon – kezdték levelüket, majd a helyreállítással kapcsolatos részleteket is közölt a megyei társaság:

– A levegőztetést a telepen a szennyezés óta maximális kapacitáson tartjuk, folytatjuk a szennyezett iszap eltávolítását és a szennyvíztisztító telepre más telepekről aktív iszap beszállítását rendeltük el és ezt folytatjuk mindaddig, amíg a telep biológiai rendszere újra megfelelően működőképes lesz. Az előtisztító, zsír- és homokfogó műtárgyat teljeskörűen kitakarítottuk. A szennyvíztisztító telep iszapjának állapotát laboratóriumi vizsgálatokkal folyamatosan nyomon követjük. A megtett intézkedések ellenére, a telep biológiájának helyreállításához várhatóan még több hét kell – tették hozzá.