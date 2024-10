Véget értek a Szenior ki mit tud? előválogatói, így összeállt a döntőbe jutott versenyzők névsora. A szerdai előválogatón is zsűri értékelte a produkciókat, majd ezüst, arany és kiemelt arany kategóriába sorolta azokat. Volt, aki verset szavalt vagy novellát mondott el, míg sokan dallal és tánccal készültek. Akadtak, akik szólóban indultak, míg mások, például a Szárazréti Nyugdíjas Klub vagy a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, csoportosan mérettették meg magukat a versenyen, amelyen nem volt hiány könnyekből sem. Több produkción nemcsak a zsűritagok és a közönség, de még maga a versenyző is elérzékenyült. Volt azonban olyan is, aki nem jókedvében hullajtott könnyeket, ugyanis úgy érezte, produkciója nem teljesen úgy sikerült, ahogyan szerette volna. Hamar megvigasztalódott aztán, hiszen a hibák ellenére, melyekről valószínűleg csak ő tudott, nemcsak jó minősítést kapott, hanem még a döntőbe is bekerült!

A Szenior ki mit tud? nem csak egy verseny

Megkérdeztünk néhány versenyzőt, hogy mi vezérelte őket a versenyen való elindulásban. Kérdésünkre elmondták, hogy egyfelől a versenyt nagyon jó lehetőségnek tartják arra, hogy – mint ahogyan azt a megmérettetés neve is sugallja – az idősebbek is megmutathassák tehetségüket, tudásukat. Hiszen vannak olyanok is a jelentkezők között, akik csak hobbiból énekelnek, táncolnak, sőt, olyan is van, aki csak idősebb korában kezdett el dalolni vagy éppen táncolni. Így aztán ők eddig nem szerepelhettek közönség előtt. De nem is ez a legfontosabb – fűzte hozzá egy másik hölgy, aki több produkcióval is készült, énekelt és táncolt is. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a verseny nem szétválasztja a résztvevőket, hanem közösséggé kovácsolja őket. – Nagyon jók az ilyen alkalmak. Kicsit olyan, mint egy nyugdíjas klub: itt egymás közt lehetünk, olyanokkal, akik még ismerik a mi fiatalkorunk dalait – mondta el egy másik versenyző. Meglátását pedig mi sem példázza jobban, mint hogy a versenyzők dalra fakadtak, míg a zsűri zárt ajtók mögött értékelte a produkciókat, s közel fél órán át fáradhatatlanul énekeltek.