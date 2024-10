Szombaton öt óra előtt kicsivel már gyülekeztek az érdeklődők a templomtérben megrendezésre kerülő Prohászka Ottokár Emlék Estre. Az alkalom kezdetén köszöntőt mondott: Bernáth Károlyné, a Prohászka karitász csoport vezetője, a műsort pedig Percze Ilona konferálta. Elsőként Nagy Judit előadóművész Sík Sándor Árvák c. versét tolmácsolta, nagy átéléssel, és lelket ébresztő erővel. A vers, ami első sorai szinte belehasítottak a templom hűvös levegőjébe, és a jelenlévők szívébe is talán!

Nagy Judit csodálatos prózákkal emlékezett

Fotó: Nagy Norbert

Testvéreim, akik árván maradtunk, Bújjunk ma össze az üres lakásban, Próbáljuk most nagyon szeretni egymást, Mert nagyon-nagyon egyedül vagyunk. Fogjuk meg egymás reszkető kezét, Úgy nézzünk, nézzünk, még amíg lehet, Nézzünk utána nagyságos Napunknak, Amint száll, száll, mély bíborában égve, A véghetetlen Óceán szívére. (Részlet a versből)

Az esten fellépett még az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttese, akik csodálatos, magas színvonalon eljátszott zenéjükkel, – amire a templom akusztikája még különösen is rásegített – szinte elvarázsolták a közönséget. Az előadók produkciói mellett, az emlékesten megtekinthető volt még Simon Erika fotóriporter Szent László nyomában Erdélyben 2018. c. fotódokumentációja is. Illetve tervek szerint az estet agapéval zárták, ahol kötetlen beszélgetésre is volt lehetőség.

Kiállítást is berendeztek az alkalomra

Fotó: Nagy Norbert

Prohászka Székesfehérvárra érkezésével kapcsolatban, egy legendás történet kering a köztudatban, miszerint: – 1905. október 17-én névlegesen székesfehérvári püspöknek Ferenc József javasolta. Majd 1905. december 11-én erősítette meg a döntést X. Pius pápa, aki Rómában tíz nappal később püspökké is szentelte Prohászkát. Székét hivatalosan 1906. január 21-én foglalta el. Püspökként is megmaradt puritán embernek. Legendaszámba megy, de állítólag első hivatalos útja Fehérvárra a hajnali személyvonattal történt: besétált a püspöki palotába, ahol csak a csodálkozó portást találta, hiszen mindenki a reggeli gyorsvonattal várta érkezését.