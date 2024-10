A HVG minden évben rangsorolja a legjobb száz magyarországi középiskolát. Idén az első tíz helyezett közé csak egyetlen vidéki gimnázium került be, a veszprémi Lovassy László Gimnázium, amely az utóbbi évekhez hasonlóan most is a tizedik lett a rangsorban. A harmincadik helyre pedig a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium került fel, így az élbolyban szerepel.

Az országos rangsorban ezen kívül a 46. helyet szerezte meg a Vasvári Pál Gimnázium, 62. helyet a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, valamint 91. helyet a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium.