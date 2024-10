Mint ismert, a Fejér Szövetség október 13-án több tucat címre küldött meghívót egy történelmi konferenciára. A meghívottak közül egy személy a legdurvább, abszolút vállalhatatlan antiszemita kirohanást intézte írásban, Cser-Palkovics András polgármestert és családját is megtámadva. Ahogy azt tegnap esti cikkünkben változtatás nélkül közöltük, Molnár Tamás, a FIDESZ székesfehérvári frakcióvezetője nyomatékosította, hogy a fehérvári közéletben nincs helye az antiszemitizmusnak és felszólította az érintetteket, köztük a Fejér Szövetséget, hogy tisztázzák magukat.

Székesfehérvári botrány: vállalhatatlan kirohanás Fehérvár polgármestere ellen.

Forrás: Önk

Időközben a Hétvezér Estre meghívó levél szerkesztője és a Fejér Szövetség társelnöke levélben reagált a címzetteknek, mint fogalmazott, az eset rendkívül sajnálatos, azonban mind a Fejér Szövetségtől, mind pedig a Hétvezér Esték rendezőségétől egyértelműen független.

Boór Ferenc hangsúlyozta, hogy G.Gy.-t a messze elfogadhatatlan tartalmú levelet író, nem szövetségi tagként a Fejér Hírlevél levelező listára feliratkozott magánszemélyt azonnal eltávolította a csoport levelező listájáról. A társelnök kifejtette azt is, hogy a szövetség minden létező és leendő tagja is elhatárolódik ma és a jövőben is, amint fény derül egy ilyen esetre!

„Mint Székesfehérvár közéleti és közművelődési eseményeiben 15 éve töretlenül szerepet vállaló szövetség társelnöke, természetesen magam is sajnálatosnak tartom, hogy léteznek, előfordulhatnak ilyen megnyilvánulások, azonban ezekért, ahogy Önök sem, úgy a szövetségünk, tagjaink és a önkéntes segítőink, a Hétvezér Esték rendezőségének tagjai sem viselnek felelősséget. Tehetjük és tettük, amint és ahogy módunkban áll mi is azt, amit Önök is tettek, azaz nem vállalunk semmilyen közösséget mi sem azokkal, akik ilyen megnyilvánulásokra vetemednek." – fogalmazott a társelnök levelében.

Megszólalt az ügyben Sajo Victor, a Fejér Szövetség elnöke is, aki szintén méltatlannak, minősíthetetlennek nevezte az idézett megnyilvánulást.