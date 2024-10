Indul a Versenyképes járások program 12 perce

Székesfehérvár polgármestere is reagált a településeket érintő miniszteri bejelentésre

Jövő januártól minden magyarországi járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut a Versenyképes járások program keretéből – jelentette be hétfőn Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A program lényege, hogy a 2025-ben jelentkező iparűzési adó többlet bekerül egy járási fejlesztési alapba, az itt lévő pénzekre pályázhatnak majd a járás települései. Így Székesfehérvár helyi iparűzési adóbevételének egy részéből a környező települések is részesülhetnek majd – számolt be a hírről közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

Gombor Lili Gombor Lili

Cser-Palkovics András reagált a településeket érintő miniszteri bejelentésre Forrás: FHM archív

"Székesfehérvár helyi iparűzési adóbevételének egy részéből a közvetlen környezetünkben lévő települések is részesülhetnek. Ennek érdekében létrejönnek a járási fejlesztési fórumok, melyek a pályázatok lebonyolításáért felelnek majd, ezeket a járásszékhelyek polgármestere vezeti majd. Még ugyan várjuk a javaslat pontos részleteit, de azt már most kimondhatom: sosem könnyű forrásokról lemondani, ugyanakkor meggyőződésem, hogy ez a fajta regionális, agglomerációs gondolkodás a helyes irány!" – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester, reagálva arra a miniszteri bejelentésre, miszerint az iparűzési adó többletét a járások, települések fejlesztésére lehet majd fordítani. A városvezető hozzátette, közép és hosszú távon Székesfehérvár és minden nagyváros érdeke, hogy azok közvetlen környezete is együtt fejlődön a városokkal, így csökkentve a nagyvárosok terhelését is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!