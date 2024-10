A Kodolányi János Egyetem Rákóczi úti épületében tartotta a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a Hogyan építsük fel sikeresen vállalkozásunkat? Című előadását. Az október 22-én, 17:00 órakor kezdődő szakmai eseményen a résztvevők hasznos ismereteket szerezhettek a vállalkozások alapításához és működéséhez szükséges jogi és szervezeti alapokról, valamint arról, hogyan tehetik vállalkozásukat sikeressé és fenntarthatóvá.



Mint megtudtuk, Tóth György, a FIVOSZ Fejér vármegyei elnöke úgy fogalmazott:

"A FIVOSZ elkötelezett amellett, hogy támogassa a helyi vállalkozókat, különösen azokat, akik most kezdik meg üzleti útjukat. Ezt a rendezvényt azért szerveztük, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra a fejlődésre, a vállalkozásaik stabil és fenntartható alapokra helyezésére. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk abban, hogy hatékonyan építsék fel saját vállalkozásukat, megismerjék a legfontosabb jogi és szervezeti követelményeket, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres működéshez. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a résztvevők új és releváns információkat szerezhessenek a piaci lehetőségekről és kihívásokról, valamint, hogy a rendezvényen keresztül eredményes üzleti kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. Az ilyen típusú események kulcsfontosságúak a vállalkozók számára, hiszen a sikeres üzlet nemcsak a megfelelő tudásból, hanem a megfelelő kapcsolatokból is építkezik."

A két órán át tartó esemény első előadójának Katona Viktóriát hívták meg. A jogász cégalapításból és a céges működés jogi alapjaiból készült. A folytatásban két Zsuzsanna szerepel. Baksa Zsuzsanna, üzleti folyamat specialista, és Vető Zsuzsanna, üzleti coach leginkább a virágzó vállalkozásépítés kezdő lépéseiről tartott előadást.