Lezárult a Sóstó-project

– Ha semmi más nem történt volna eddig, mint az, hogy több száz fecskét mentettek meg a központ munkatársai, már akkor azt mondtam volna, hogy megérte létrehozni és működtetni a központot – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, aki egyúttal megköszönte Magyarország Kormányának a támogatást, hiszen a Sóstó Vadvédelmi Központ teljes egészében kormányzati támogatásból – a Sóstó- és a stadion rehabilitációjának részeként – valósult meg. Köszönetet mondott továbbá a városgondnokságnak is, mely a vadvédelmi központ fenntartója, működtetője.

A kormány 2013-ban döntött a Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó és Stadion megépítésének mintegy 20 milliárd forintos támogatásáról. Szeptember elején adták át a Sóstó Vadvédelmi Központ megújult játszóterét, ahol megannyi színes, edukatív játék várja a kisebb és nagyobb gyermekeket egyaránt. A játszótér a projekt utolsó beruházása volt, melyet megelőzött a korábban már átadott Vadvédelmi Központ és Közösségi Ház, a stadion, az északi tó és a csónakázótó fejlesztése.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője elmondta, hogy a vadvédelmi központba idén eddig több mint ezer állatot hoztak be, míg tavaly összesen 864-et. – A régióban mostanra mindenki tud a központról, azt is tudják, hogy milyen problémákat tudunk kezelni, így nem csoda, hogy nagyon sok állat kerül be hozzánk. Látogatóink száma is nagy, kiemelt turisztikai értéket sikerült megvalósítani, emellett pedig nagy hangsúlyt tudunk fektetni a természet- és állatvédelemre is – mondta el Csete Gábor, hozzátéve, hogy a játszóteret nem a szokásos formában szerették volna fejleszteni, hanem a tanösvények mintájára edukációs jelleggel ruházták fel, hasonlóan a mentett madarak röpdéi körül futó tanösvényt is, melynek mentén ismertető táblák, szövegeket edukálják a látogatókat.

A Sóstó Vadvédelmi Központ kiváló lehetőséget biztosít az edukációra, legyen szó családi programról vagy iskola látogatásról, tanóra vagy osztálykirándulás keretében. A központ népszerű programja a Vadvasárnap, amely során az érdeklődők látványos állatorvosi bemutatón vehetnek részt, valamint testközelből figyelhetik meg a központban kezelt állatokat. A állatgondozók pedig érdekes és izgalmas tudnivalókat is megosztanak az állatok mindennapi szokásairól, viselkedéséről. A előadás interaktív, minden korosztály számára élménydús programlehetőség. Megfelelő időjárás esetén madárgyűrűzésre is sor kerül. A programra vasárnaponként 10:00–12:00 óra között kerül sor a Sóstó Vadvédelmi Központban.