A 2010-ben megválasztott képviselő-testület, gyakorlatilag változatlan felállásban szolgálta a várost három cikluson keresztül.

Fotó: Kortyis Dávid

– Nagy váltás nekem is! 2010-től, a kezdetektől fogva jó csapattal dolgoztunk. Nagyjából egyet gondoltunk a világ dolgairól és Martonvásárról is. Ez egy szerencsés helyzet volt, ráadásul voltak olyan szakemberek a csapatban, akik egy-egy területet tudtak vinni és ez reményeim szerint most is így lesz. Bár a képviselő-testület összetétele 2024-re óhatatlanul megváltozott, de én hiszek a csapatunkban és hiszek Tiborban is, aki immáron a Fejér Vármegyei Közgyűlés megválasztott alelnökeként képviseli a martonvásári térség településeit. A következő évek nagy kihívása, hogy a meglévő infrastruktúrát és városi miliőt fenntartsuk olyannak, amilyennek megálmodtuk, sőt, a további fejlődés is fontos. Ahhoz, hogy bármiben előrelépjünk, alapvetően kell a gazdasági láb, aminek a kereteit, lehetőségeit az elmúlt 14 évben megteremtettük. Így az egyik prioritás, hogy nagy adófizetőket hozzunk Martonvásárra, mert ha van bevétele az önkormányzatnak, akkor nyilván az összes többi fontos dolog is finanszírozható, mint például a közösségek, a közösségi rendezvények, edukáló programok. A másik fő csapásirány a várostérségi együttműködés megteremtése a járásban, amely lehetőséget nyújthat a települések közigazgatási határain túlmutató kérdések átfogó kezelésére, segítve a különböző projektek összehangolását. Erőssége az együttműködésben rejlik, amely közös és hatékonyabb fejlesztéseket ösztönöz a települési társulásokban. Erre törekszünk, hogy mi itt a járásban közösen gondolkozva növeljük az itt élők komfortérzetét, még inkább javítva az életkörülményeket – vázolta a jövőt Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere, akinek vezetésével október 8-án megalakult az új képviselő-testület Pannónia Szívében. Székfoglaló beszédében kiemelte:

Alázattal szolgálni, embernek és az emberekhez közel maradni. Eddig is ezt vallottam, ezután sem lesz másként.