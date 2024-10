Mór több olyan embert is elindított az útján, akik nagy íveket jártak be akár az országban akár a nagyvilágban. Akár az első polgári származású miniszterelnökre, Wekerle sándorra gondolunk, akár a Nobel-díjasokra, mint Krausz Ferenc. Ebbe a sorba tartozik a kiváló magyar mérnök, a sváb hagyományait és szülővárosát Mórt sosem feledő Schindele Vendel is, akinek nevét egy iparterület is viseli a város peremén. A város szülöttének emléktáblát állítanak október 5-én, a Schindele ház előtt.

A szombat délután, 14:00 órakor kezdődő eseményen játszik a Budapest XV. ker. Fúvószenekar, majd beszédet mond Fenyves Péter polgármester. Ezt Schindele Arpád emlékezése követi, aki a család nevében szól a megjelentekhez. Ady Endre Föl-föl dobott kő című versét követően a kezdést is magára vállaló fővárosi fúvószenekar zárja a programot.

A virágok, koszorúk elhelyezését követően, vagyis közvetlenül az ünnepség után lesz lehetőség egyénileg ellátogatni a volt Schindele házba, ahol a résztvevők meghallgathatják az épület történetét is.

A Schindele ház mellett, a régi autóbusz pályaudvarból kialakított parkolóban pedig mindenki kedvére csodálhat egy kifejezetten az érdeklődőknek kiállított, 1989-ben gyártott és 2021/22-ben restaurált IKARUS 250-es típusú autóbuszt. PJD