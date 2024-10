Izgalmas előrejelzéseket prognosztizált közösségi oldalas tájékoztatójában a Hun-Ren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet. Az elmúlt hetekben a Nap aktivitását kutatóknak nyugodtabb időszak jutott, ám most, a Nap aktivitásának fokozódásával újabb jelentős geomágneses viharok kialakulására van esély – adta hírül a Kutatóintézet.

Már napokkal ezelőtt is mérésekkel érzékelhető volt, hogy a Nap jelentős mennyiségű plazmát lökött ki magából. Az ekkor keletkezett plazmafelhő, szaknyelven szólva várhatóan ’geoeffektív’ lesz, vagyis „eltalálja” a Földet. Ezek a fizikai hatások teszik lehetővé, hogy sarki fényt lássunk – amire az elmúlt időszakban több alkalommal is volt lehetőségünk itt, Fejérben is. Az első „találat” már ma kora délutánra – 14 óra körül - várható, árulták el a kutatók, ám arra nem látnak esélyt, hogy ebből szabad szemmel bármit is lássunk a vastag felhőzet miatt.

Ám a második vihart vasárnap hajnalra várják a csillagászok, bár – teszik hozzá -, az előrejelzéseknek van egy legalább félnapos bizonytalansága. Az időjárás előrejelzések szerint ekkorra már az ég is kitisztul, így ismét van remény arra, hogy sarki fényt lássunk!

Egyes leírások szerint a Nap aktivitása az emberi szervezetre is hatással lehet. Amikor ugyanis a napszél jelentős mennyiségben éri el a Földet, geomágneses viharokat okozhat. Ezek a viharok befolyásolják a Föld mágneses terét, és hatással lehetnek a technológiai rendszerekre - például a GPS-re, a kommunikációs eszközökre és az elektromos hálózatokra is. A geomágneses viharok pedig – már kevésbé tudományos elképzelések szerint - összefüggésbe hozhatók a szív- és érrendszeri problémákkal, fejfájással, szorongással és alvásproblémákkal. Azok, akik érzékenyebbek a mágneses mező változásaira, esetleg tapasztalhatnak ilyen hatásokat.