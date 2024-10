A remény rózsaszín szalagja

„Lépések az emlőrák ellen” címmel rózsaszín sétát szervezett egy martonvásári édesanya, aki rámutatott arra, hogy az Országos Onkológiai Intézet felmérése szerint hazánkban élete során minden tizedik nő személyesen is megtapasztalja az emlőrákot, ennek dacára a nők többségének nincs a birtokában elegendő információ a rákos betegségekkel kapcsolatban. Ezért érezte fontosnak, hogy a tavalyi év után ismét megszervezze a megmozdulást a mellrák elleni küzdelem jegyében. Kiemelte: a kór a kezdeti szakaszában szinte tünetmentes, ezért kiemelten fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való részvétel. Minél előbb ismerik fel az emlődaganatot, annál hatékonyabb a kezelés.

Másodszor rendeztek Martonvásáron sétát az emlőrák ellen, felhívva a figyelmet a szűrések fontosságára.

Fotó: Interjúalany

Kibővítenék a programot

Mint megtudtuk a sétán tizennyolcan vettek részt. A Brunszvik kastély parkjában gyülekeztek szombaton, ahol egy rövid köszöntő és az esemény céljának meghatározása után, a remény rózsaszín szalagját mellkasukra tűzve, ragyogó napsütésben indultak el körutunkra.

– A park bejáratától a vasútállomásig tartó, őszi színekben pompázó fákkal övezett sétányon vezetett az utunk a vasútállomásig, majd városunk belső, kis utcáin át a 70-es főút mentén érkeztünk vissza Martonvásár központja, majd a Brunszvik-kert kapuja elé. Séta közben új terveket szőttünk: jövőre szeretnénk kibővíteni a programot előadásokkal, beszélgetésekkel, melyek reményeink szerint még inkább segítenek felhívni a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre és a prevenció fontosságára. Az eseményre a környező településen élőket is szeretettel várjuk. Találkozzunk jövő októberben és sétáljunk együtt az életért! – hívta fel a figyelmet Fejesné Móri Ágnes.

Megmozdult a megye

Az elmúlt hetekben több nagyvárosban is szerveztek megmozdulást. Dunaújvárosban például hatalmasat „szólt" az emlőrák elleni akció! Kollányi Zsuzsi is ott volt, sőt fel is lépett, kimondottan erre a napra írt dalával!