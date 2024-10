Palántanevelő üvegház

"A sárosdi általános iskola politechnikai kertjében áll egy félig kész palántanevelő üvegház. A legutóbbi községi tanács vb-ülés napirendjén a zöldségtermesztés fokozása is szerepelt és itt került szóba, hogy az általános iskolában álló üvegházat be kellene fejezni. Az ülésen megállapodtak az illetékesek, hogy az iskolát patronáló áfész és az erdőgazdaság anyagi és társadalmi munka segítséget nyújt az építkezéshez. A politechnikai oktatás keretében megtermelendő palánta és zöldségféle értékesítéséhez az áfész nyújt majd segítséget a gyerekeknek és így az oktatás gyakorlati jelentősége is nő. A sárosdiak így egy lépéssel közelebb kerülnek a kertbarátok körének megalakításához, melyen keresztül az áfész fóliasátrat is biztosítana a termelésbe bekapcsolódó tagságnak" – írta meg a Fejér Megyei Hírlap 1974. október 2-i száma.



Sárosdi fiatalok Vietnamért

"A sárosdi áfész KISZ-szervezetének tagjai a napokban megtartott taggyűlésükön elhatározták, hogy kétnapi munkabérüket ajánlják fel a Vietnamban építendő szakmunkásképző intézet létrehozásához segítségképpen, így kívánnak hozzájárulni a KISZ KB felhívására indult akcióhoz. A sárosdi KISZ-szervezet fiataljai maguk is szakképzettek, szakmunkások, s így különösen tudják értékelni, mit jelent jól felszerelt intézményben szakmát tanulni" – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1974. október 2-i számában.

Csapatparlament

"A székesfehérvári 1890. számú Schönherz Zoltán Úttörőcsapat a múlt hét végén csapatparlamentet tartott, amelyen a csapat minden úttörője vett részt. A pajtások nagy lelkesedéssel szóltak hozzá az úttörőélet eseményeihez, forró hangulatú vita alakult ki. Sok javaslat hangzott el a nagyobb túrákkal, más úttörőcsapattal való találkozással, közös könyvtár- és mozilátogatással, a szabadidő helyes eltöltésével kapcsolatban. A vita szinte viharossá vált, amikor a sportra terelődött a szó. Kitűnt, hogy a pajtások szeretnének többet sportolni, ha lenne rá több lehetőség" – számolt be a Fejér Megyei Hírlap 1974. október 2-i száma.