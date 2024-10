Mint azt a főtörzsmester elmondta a fotózás részleteinek átbeszélésekor fontosnak tartották, hogy hivatásaik is jól láthatók legyenek a képeken.

– Úgy éreztük, fontos lenne, hogy a képeken a hivatásaink is láthatók legyenek. Ezért egy ideig abban gondolkoztunk, hogy díszegyenruha lesz rajtam, de mivel azt nem szerettük volna, hogy minden képen rendőrként legyek jelen, fontolóra vettük az átöltözést. Meg tudtam volna oldani, de nem éreztem helyénvalónak, hogy az esküvőnk napján rám várjon a menyasszonyom, úgyhogy végül abban maradtunk, öltöny lesz rajtam – idézte fel Ferenc a Zsaru Magazinnak.

Mónika javaslatára aztán kérelmezte a rendőrautót a fotózásra, majd elmesélte, hogy: – Amikor a hivatásaink megjelenítésén gondolkoztunk, felmerült, a szülők segítségével megszervezem, hogy legalább néhány gyerek ott legyen a fotózáson a csoportomból, mert óvodapedagógusként dolgozom. De ez körülményesnek tűnt, és azt végképp nem akartuk, hogy közös életünk legfontosabb napján szervezkedésbe kelljen bonyolódnunk. A tűzoltóautó is szóba jött, mert édesapám révén gyerekkorom óta a létesítményi tűzoltóságok testületéhez is tartozom, de az meg túl nagy lett volna. Arról nem is beszélve, hogy beleőrültem volna, ha valami történik, és egy tűzoltókocsi azért nem áll rendelkezésre, mert elkértük esküvői fotózásra. Nyugodt lélekkel egyeztünk ki a rendőrautóban, amiből jóval több van, úgyhogy ennyi időre biztosan nem fog hiányozni, és reménykedtünk a vármegyei főkapitány jóváhagyásában –.

A fotózás helyszínére aztán egy ismerős kolléga vitte a rendőrautót, sőt még némi jó időt is, ugyanis az addig csepergő eső pont annyi időre hagyta alább, amíg tartott a fotózás.