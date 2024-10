Immár negyedik alkalommal rendezték meg Igaron a halloweeni Csokit vagy csalunk! rendezvényt. Az ötletet először 2020-ban valósították meg, azóta pedig minden évben, legalább az egyik településrészen, azaz vagy Igaron, vagy Igar-Vámon vagy Igar-Vámszőlőhegyen megrendezték a nagyszerű közösségkovácsoló eseményt.

– Nem szakíthattunk a hagyományokkal, hiszen az elmúlt években is a kicsik, valamint a nagyok kedvence is volt a halloweeni Csokit vagy csalunk! rendezvényünk – mondta lapunknak Hadi Éva, a település alpolgármestere. Kiemelte, öröm volt látni, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megmozdult. Voltak olyanok, akik emiatt látogattak haza Igarra.

Mindenféle különlegességgel lehetett találkozni az igari Csokit vagy csalunkon

Fotó: Bagotai Zsanett

Ahogy az az elmúlt években szokássá vált, ezúttal is az önkormányzat udvarán találkoztak a jelentkezők, akik 16 óra magasságában indultak útnak, hogy rémisztőbbnél rémisztőbb jelmezeikkel megijesszék a falu lakóit. Mint kiderült, a legfiatalabb beöltöző egy éves volt, de a legidősebbek közül is voltak, akik örömmel húztak jelmezt.

– Nyolc helyszínen közel húsz ember fogott össze azért, hogy vendégül láthasson bennünket és örömet okozhasson ezzel a gyerekeknek. A résztvevő, mintegy 50 ember mindegyike jelmezben volt, legalább egy kis apró kiegészítő segítségével – folytatta a település alpolgármestere. Hozzátette, ilyenkor mindig előre jelentkeznek azok a személyek, akik szívesen megajándékoznák a gyermekeket egy kis cukorral, csokival, amit csak akkor kaphatnak meg a felvonulók, ha jó hangos kiabálással megrémisztették a vendéglátókat.

Különféle, izgalmasabbnál izgalmasabb jelmezekbe bújtak kicsik és nagyok Igaron

Fotó: Bagotai Zsanett

A hangulat, ahogy a szüreti felvonuláson is, nagyszerű volt, Éva szerint szavakkal leírhatatlan.

– Ahogy korábban is mondtam, ezek olyan fantasztikus közösségi élmények, amit szavakkal nehéz leírni. Örülök annak, hogy ilyen sokan jelentkeztek idén is, valamint annak is, hogy összefogtak Igar lakói és megvendégeltek bennünket. Nagy öröm volt látni a gyermekek arcán a boldogságot, valamint a felnőttekén is azt, hogy még mindig megvan bennük az az igazi kisgyermeki öröm – jelentette ki az esemény szervezője. Hozzátette, igyekeznek, hogy minél több hasonló rendezvényt tudjanak megvalósítani, legközelebb a karácsonyi időszakban a betlehemezést.