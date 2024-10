Minek vesződsz annyit azokkal a dalokkal? Miért nem használod a mesterséges intelligenciát? Az lehet, hogy jobban is megírná őket mint te, és senki nem is venné észre! Feszítette nekem ezeket a gondolatokat egy ismerősöm. Egy pillanatra zavarba is jöttem, hiszen lehet, hogy igaza van! Ám csak egy pillanatra, mert annál jóval makacsabb vagyok – sokak szerint maradibb – hogy engedjek az AI - nak! A hitetés napjait éljük, a látszat és félrevezetés döbbenetes időszakát, ahol a valódi csak délibáb, az „igazi” már csak ócska hamisítvány, a tisztánlátásunkat pedig lassan végleg elveszítjük a ránk zúduló hamis valóságban. Ezért én úgy döntöttem, tovább „vesződnék” a dalaimmal, mert lehet, hogy nem lesznek olyanok mint az AI-dalok, de ezeket én írom, és őszinte lélekkel mondhatom, nem csaptam be azokat, akik még kíváncsiak rám!