Rágcsálóirtás közterületen: így védjük meg házikedvenceinket

A rágcsálóirtás bevett gyakorlat a városokban, így Fejér vármegyében is. Mindamellett, hogy a rágcsálóirtás hasznos, veszélyeket is rejt magában, ugyanis az irtószer emberre és állatra is veszélyes, erről a lakosságot minden alkalommal tájékoztatják. A kutya- és esetleg macskasétáltatóknak sem árt résen lenniük, és a szokottnál is jobban figyelniük kedvenceikre.

Fotó: Fehér Gábor (FMH-archív)

A figyelmeztető felirattal ellátott, rágcsálóirtószert tartalmazó dobozok a Székesfehérvár területén lévő nagyobb vízfolyások és vízelvezető árkok mentén szokták elhelyezni a szakemberek. A rágcsálóirtás bár hasznos, egyben veszélyes is. A rágcsálóirtáshoz használt szer emberre és állatra egyaránt veszélyes

Fotó: Illusztráció: Pexels Figyelmeztetnek a kihelyezett irtószerre A lakosság figyelmét közleményében hívják fel arra, hogy az irtószer véralvadásgátló hatóanyagot tartalmaz, mely lenyelve és gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a Konakion injekció (K1vitamin), annak beadását kizárólag orvos végezheti. A rágcsálóirtás veszélyei Irtáskor a városgondnokság felhívja a figyelmet, hogy a rágcsálóirtás sikere és saját egészségünk védelme érdekében a kihelyezett irtószeres dobozokat senki ne érintse meg, és a vízfolyások mellett a kutyatulajdonosok sétáltatás közben legyenek nagyon körültekintőek: kutyánk a szabadban sétálva gyorsan a szájába vehet olyasmit, ami nem neki való, ezért az irtószeres dobozok közelébe se engedjük kedvenceinket. Macskák esetében gyakoribb, hogy a megmérgezett rágcsáló elfogyasztásától mérgeződnek meg. Ha azt vesszük észre, hogy kedvencünk olyasmibe evett bele a szabadban, amibe nem szabadott volna, azonnal vigyük orvoshoz az állatot.

