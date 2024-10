Székesfehérvár 11:00 Beli's Vegan Bistro India nap. Lépj be Indiai varázslatos világába! Mi vár rád? Indiai finomságok, szári próba, hennafestés, társasjáték, találkozó egy szerzetessel, indiai tánc, fény-ajánló szertartás, hangfürdős vacsora.

Székesfehérvár 15:00 Csutora temető bejárata Sírkerti Séta Váczi Márkkal. A 18. század második felében több temető is nyílt Székesfehérvár határában. Az egyik a Feltámadás nevet kapta. De mitől lett a népnyelvben Csutora, ki tervezte a kápolnát, és milyen jeles személyek nyugszanak az egyes parcellákban? Ennek eredhetünk nyomába Váczi Márk történész vezetésével.

Dunaújváros 14.00-17.00 MMK-udvar Folytatódik a hagyomány. Az idén négy év után visszatérő rendezvényen – szeptember 21 után – most is kihagyhatatlan kincseket rejtő piaci forgataggal várja az érdeklődőket. A Kézműves Kincsek Vására olyan különleges megmérettetést is tartogat az érdeklődőknek szombaton, mint az erősevő verseny 16 órától. Az eseményt a Munkásművelődési Központ udvarán tartják.

Székesfehérvár 15.00 Felsővárosi közösségi Ház Teréz-napi szüreti bál. A „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub az SZKKK-val közösen szüreti bált rendez, amelyre a klubtagokon kívül szeretettel hívják meg a környéken élő táncolni és énekelni szerető szépkorúakat is.

Székesfehérvár 19 óra II. Székesfehérvári Orgonaünnep. Szotyori Nagy Gábor orgonaművész koncertje az evangélikus templomban (közkeletű nevén: vörös templom). Közreműködik: Ortan Vivienne énekművész (mezzoszoprán). Műsoron: Alexandre Guilmant (1837–1911): Finale (d-moll szonáta). Johann Sebastian Bach (1685–1750): Et exultavit spiritus meus (Magnificat). J. S. Bach – Liszt Ferenc (1811–1886): Bevezetés és fúga (Ich hatte viel Bekümmernis kantátából). J. S. Bach – Charles Gounod (1818–1893): Ave Maria. Franz Schubert (1797–1828): Moments musicaux D 780. – No. 3. Allegro moderato, No. 5. Allegro Vivace. F. Schubert: Ave Maria. Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736): Vidit suum (Stabat Mater). Liszt Ferenc: Funérailles. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Laudate Dominum. Claude Debussy (1862–1918): Arabesque No. 1. Gioachino Rossini (1792–1868): Crucifixus. César Franck (1822–1890): Final. Fővédnök: Cser-Palkovics András polgármester. A belépés ingyenes, adományokat a templom javára elfogadnak.